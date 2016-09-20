Беспредел на тротуарах в Коротчаево

Автор: Ezhelina Дата публикации: 12.03 22:19

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У нас в Коротчаево Ямало-ненецкого автономного округа это в порядке вещей. Тротуары и придомовые территории постоянно заставлены большегрузами. Объездной дороги нет, поэтому большегрузы встают на стоянку на тротуарах или прямо на дороге. Мы живём в близлежащем к администрации района доме. Под окнами постоянно все заставлено фурами, КамАЗами. На машине из двора страшно выезжать, не говоря уже о том, как гулять с коляской и детям идти в школу. Что здесь творится - это вообще беспредел. ГИБДДешники видно, что ходят и гоняют их, но всем наплевать. Через полчаса они снова на том же месте. Весь дым и чад идёт конечно в окна. Да ещё и звук круглосуточно работающих двигателей зимой. Гулять с коляской вообще негде, только вдоль дорог. И тротуары вечно заставлены грузовикам, поэтому мамочкам с колясками надо их обходить по проезжей части.