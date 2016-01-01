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Состояние улицы Генерала Горбатова в Уфе

Автор:
Chipmaster
Дата публикации:
19:33
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Безобразное состояние улицы Генерала Горбатова в Уфе. Ежегодно на этой улице наблюдается одна и та же картина: ледяные накаты на дороге, машины просто скатываются со своей колеи рискуя съехать прямо на встречку или на идущую по встречной полосе машину. Ледяные колдобины такие, что к весне механики из автосервиса в изумлении разводят руками - как можно было так убить подвеску за зиму!? Половина улицы из двухполосной к середине зимы превращается в однополосную и к тому же с глубокими колеями, в которых вязнут иногда даже внедорожники. Постоянные пробки из-за всего этого, перманентная аварийная ситуация. И так из года в год. Собственно, на видео всё видно без комментариев. И это лишь утро выходного дня, когда машин почти нет. А что здесь творится в будние дни в начале рабочего дня и в конце - словами не описАть!!! А власти ничего не делают несмотря на неоднократные обращения. Видимо, придётся обращаться за помощью в более вышестоящие организации и ОНФ. Так же очень прошу "Мобильный репортёр" показать этот ролик по телевидению - может тогда наши руководители начнут шевелиться.

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