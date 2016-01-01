Автомобиль доставки пиццы перевернулся в ДТП на Пролетарском проспекте

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На юге Москвы в результате ДТП перевернулся автомобиль. На пересечении Пролетарского проспекта с улицей Кантемировская столкнулись автомобили "Хёндай" и "Деу Матиз" перевозящий пиццу. По одной версий, автомобиль "Хёндай" двигался по Пролетарскому проспекту в сторону Кавказского бульвара, с улицы Кантемировская выезжал автомобиль "Деу". В результате бокового удара автомобиль "Деу" опрокинулся на бок, а автомобиль "Хёндай" вылетел на разделительный газон. В результате аварии травмы получил водитель "Деу". На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. После осмотра водитель отказался от госпитализации, он получил незначительные травмы. Остальные участники ДТП не пострадали. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.