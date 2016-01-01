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Теплая весенняя погода установилась в Москве

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:00
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В столице в эти дни обосновалась теплая и комфортная погода. С уверенностью можно говорить, что ранний приход весны можно считать состоявшимся. Средняя температура составляет около +7 градусов. 9 марта в Москве был побит температурный рекорд 2015 года. Столбики термометра на главной метеостанции столицы к 15:00 показали плюс 9,7 градуса. Это на 0,6 градуса больше, чем максимум дня в 2015 году. В целом, отмечают синоптики, март в центральной части России будет теплым. Ожидается, что температура воздуха будет выше средней многолетней климатической нормы на 4–10 градусов. Текущие значения соответствуют началу апреля.

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