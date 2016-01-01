На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Состояние дорог в городе Йошкар-Ола

Состояние дорог в городе Йошкар-Ола

Автор:
biruk_sg
Дата публикации:
19:31
  • 1
  • 0

Состояние дорог в городе Йошкар-Ола. Улица Дружбы.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

30 0
16:07 | vkremenenko
Грязевые дороги в поселке Ухолово Рязанской области
104 2
11:26 | vasiliy2017
Дороги в поселке Килимары в республике Марий Эл
68 0
11.03 16:38 | DenisAkishkin
Улица Ворошилова в Кемерово утопает в лужах, не смотря на прошлогодний ремонт
25 0
11.03 14:08 | Vlad-1357
Плохие дороги в г. Ростове-на-Дону
86 0
27.01 09:17 | Ярослав Пахмутов
Снегоуборочная машина "убрала" автомобиль в Йошкар-Оле