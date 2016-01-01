На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

Глава Крыма Аксёнов остановил ремонт дороги, который выполнялся с нарушением технологии

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Обмеление Москва-реки в районе Бережковской набережной

Обмеление Москва-реки в районе Бережковской набережной

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:28
  • 1
  • 0

В связи с наступлением теплой погоды в Москва-реке понизили уровень воды. Видео с Бережковской набережной.

  • 1
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
19:31 | facebook1273560429390787
Посадка медицинского вертолета на Мячковском бульваре
0 0
19:29 | LaimeLaim
Провал грунта на Бережковской набережной
2 0
19:27 | Max_019
В столичном районе Отрадное распустилась верба
22 0
10.03 20:27 | LaimeLaim
После зимнего сезона Москва-река покрылась мусором
2 0
19:27 | LaimeLaim
Теплоход с мультимедийным экраном ходит по Москва-реке