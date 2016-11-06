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Стена Цоя пользуется большой популярностью среди гостей столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:30
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Стена Цоя на Арбате пользуется большой популярностью у гостей столицы и как место сделать памятное селфи.

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