Строители ликвидируют последствия обвала тротуара в ЮЗАО
- Автор:
- Разведчик
- Дата публикации:
- 20:00
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На Профосюзной улице у дома 130 обвалился тротуар. ЧП произошло между действующим зданием торгового центра и стройплощадкой. Между двумя объектами проложен узкий тротуар. Внезапно грунт стал проседать и произошло обрушение тротуара, а также части защитных экранов. Обвал произошел в котлован, где ведется устройство фундамента под будущее высотное здание. Как пояснили строители, грунт в котловане не был должным образом укреплен и как следствие произошло обрушение грунта на поверхности. В результате ЧП пострадавших нет, за несколько секунд до происшествия по тротуару прошло большое количество прохожих. В настоящее время ведется укрепление грунта, возведение новых защитных экранов, выставляются бетонные блоки и делается песчаная подушка для последующего асфальтирования.
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