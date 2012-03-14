Информационные стикеры с памяткой для автомобилистов на столичных рейсовых автобусах

Автор: tim777 Дата публикации: 22:02

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Информационное нововведение на автопарке столичного транспорта. На некоторых рейсовых автобусах появились информационные стикеры с памяткой для столичных автомобилистов. Памятка выполнена из небольшого квадрата на желтом фоне, где изображен графически автобус отъезжающий от остановки и пропускающий его автомобилист. Стикер дополнен фразой: "Уступите дорогу автобусу! Спасибо". Стоит отметить, что согласно пункта №18.3 ПДД - В населенных пунктах водители должны уступать дорогу троллейбусам и автобусам, начинающим движение от обозначенного места остановки. Водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу. В настоящее время данные стикеры с информационной памяткой можно встретить на рейсовых автобусах маршрута М3, следующего от стадиона "Лужники" до станции метро "Семёновская". Не исключено, что подобные памятки могут появится и на других маршрутах.