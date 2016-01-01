Работа ГБУ "Жилищник Марьино" в Москве

Автор: Edward Zakirov Дата публикации: 00:44

22

22 0

ГБУ жилищник Марьино нагло отмывает деньги и обманывает собственников жилья. Все работы делаются только на бумаге, а по факту их нет. В подъезде ремонта нет и не было. Стены зачистили в 2016 году и бросили. Подделывают подписи протокола собрания на утверждение цвета стен и потолков. 70% освещения в доме не работает. Жители сами покупают светильники и лампочки. По нашим источникам в диспетчерской уже накопилось за 400 заявок! Тепловой контур никогда не делался, всю зиму мы топили улицу. Все документы и видео записи есть в наличии. PS: Ремонт сдан в сентябре 2016 года. Уже весна 2017 год. Где ремонт и где наши деньги?

ГБУ жилищник Марьино. Видео 1