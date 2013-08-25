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В «Аптекарском огороде» готовятся к рождению котят с голубыми кровями

Автор:
Uwis
Дата публикации:
12.03 23:32
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В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» готовятся к рождению котят с голубыми кровями — так называемая Цветочно-черепаховая кошка с лазурными глазами снова беременна. Как известно, коты «Аптекарского огорода» являются потомками царских котов времён Петра I. Если роды пройдут успешно и котята окрепнут, сад подарит их посетителям. Именно эта кошка вместе с чёрным котом съели первый урожай бананов в «Аптекарском огороде» в конце марта 2016 года. Эта новость облетела не только российские СМИ, но и европейские.

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