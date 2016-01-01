Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

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Вечером на юго-востоке Москвы произошло ДТП, в котором 1 человек погиб. На Рязанском проспекте, напротив дома № 27, автомобиль "Ниссан" совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался в сторону области, как вдруг на проезжую часть выбежал мужчина, водитель автомобиля предпринял экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От сильного удара пешехода отбросило на 30 метров вперёд. От полученных травм мужчина скончался на месте. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Известно, что пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте. Окончательные причины ДТП установит следствие.