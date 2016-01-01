Новые дома в ЖК "Северная долина" в Санкт-Петербурге

Автор: Аноним Дата публикации: 00:54

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Такие дома строит Главстрой на Парнасе ЖК "Северная долина" в Санкт-Петербурге. Цена далеко не дешёвая. Качество очень низкое.