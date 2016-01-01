Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Свалка вдоль дороги в СНТ "Защитник" в Ростове-на-Дону

Свалка вдоль дороги в СНТ "Защитник" в Ростове-на-Дону

Автор:
ruspetrov
Дата публикации:
02:30
  • 0
  • 0

Свалка вдоль дороги в СНТ "Защитник" в Ростове-на-Дону.

  • 0
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

7 0
01:51 | djpaolo
Короткое замыкание в проводах уличного освещения в Петропавловске-Камчатском
46 0
11.03 14:48 | Аноним
В поселке Калья в Свердловской области не убирается мусор
31 0
11.03 14:08 | Vlad-1357
Плохие дороги в г. Ростове-на-Дону
35 0
05.03 18:33 | facebook1471322699566896
В Пятигорске круглосуточно горит полигон бытовых отходов