Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога на улице Обсерваторная в Ростове-на-Дону

Разбитая дорога на улице Обсерваторная в Ростове-на-Дону

Автор:
ruspetrov
Дата публикации:
02:35
  • 11
  • 0

Эта дорога на улице Обсерваторная в Ростове-на-Дону убивает наши авто.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
01:08 | AlTeg()
Замена старого бордюрного камня на новый гранитный на Пролетарском проспекте в Москве
13 0
02:30 | ruspetrov
Свалка вдоль дороги в СНТ "Защитник" в Ростове-на-Дону
24 0
12.03 19:31 | biruk_sg
Состояние дорог в городе Йошкар-Ола
52 0
10.03 00:03 | Анна Гутникова
Дорога в центре города Люберцы
32 0
11.03 14:08 | Vlad-1357
Плохие дороги в г. Ростове-на-Дону