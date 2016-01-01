Замена старого бордюрного камня на новый гранитный на Пролетарском проспекте в Москве

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На юге Москвы, на одной из оживлённых магистралей начали менять бордюрный камень. На Пролетарском проспекте, от пересечения с Кавказским бульваром и до ст. м. "Кантемировская" дорожные рабочие отгородили для проведения работ правый ряд. На протяжении примерно 100 метров новый гранитный бордюрный камень уже уложен. Остальной участок дороги будет обновлён в ближайшие дни. Работы незначительно затрудняют подъезд общественного транспорта к остановке. Также в ближайшее время начнутся работы на противоположной стороне дороги, по направлению в область.