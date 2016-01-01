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Самосвал врезался в фуру в Дубнинском проезде на севере столицы: пострадал 1 человек

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:38
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Утром 13 марта на севере столицы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. В Дубнинском проезде (строения относятся к Дмитровскому шоссе) самосвал "КамАЗ" врезался в фуру в составе тягача "МАЗ". Самосвал двигался по Дубнинскому проезду в сторону Вербилковского проезда. Перед ним двигалась фура. Фура начала притормаживать, чтобы войти в крутой поворот. Водитель самосвала поздно заметил, что фура притормаживает, нажал педаль тормоза, но из-за гололедицы автомобиль так и поехал прямо в фуру. Удар пришёлся в заднюю часть тягача. В результате ДТП водитель самосвала оказался зажат в салоне автомобиля. Для его извлечения понадобилась помощь спасателей. Им пришлось отодвинуть "КамАЗ", чтобы извлечь пострадавшего. После деблокации водитель был госпитализирован в одну из больниц города. Водитель фуры не пострадал. Виновным в ДТП признают водителя самосвала, который не учёл погодные условия и не выбрал оптимальную скорость движения для данной погоды.

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