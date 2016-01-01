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В ДТП в ТиНАО пострадали три человека

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
09:07
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Столкнулись Ситроен, Тойота и КамАЗ. Тойота двигалась по улице Адмирала Корнилова в сторону Калужского шоссе. В районе дома 24 на крутом повороте образовался гололед. Водитель Тойоты не справился с управлением и его машину занесло, после чего иномарка врезалась в мачту городского освещения. Следом за этим в Тойоту сзади врезался Ситроен. От удара Ситроен отбросило на встречную полосу, где в него врезался КамАЗ, двигавшийся в сторону Киевского шоссе. После аварии Ситроен загорелся, а в салоне оказались зажаты два человека. Выбраться из пылающей машины им помогли очевидцы. На место аварии прибыли пожарные, которые потушили возгорание. В результате ДТП пострадал водитель Тойоты, водитель Ситроена и пассажир Ситроена. Все пострадавшие с различными травмами были госпитализированы. Виновник ДТП устанавливается. Движение по автодороге затруднено в обоих направлениях.

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