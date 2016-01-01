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Восстановление разрушенной набережной в Сочи

Автор:
Abik
Дата публикации:
12:10
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Восстановительные работы на набережной, после прошедшей разрушительной стихии в Сочи.

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