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Главная  /  Репортажи  /  Куча мусора скопилась в п.г.т. Кадом Рязанской области

Куча мусора скопилась в п.г.т. Кадом Рязанской области

Автор:
malyanishe
Дата публикации:
12:47
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Кучи мусора скапливаются в посёлке городского типа Кадом Рязанской области

  • 12
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