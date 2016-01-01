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На Дмитровском шоссе столкнулись 3 автомобиля: движение транспорта затруднено

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12:45
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Днём 13 марта на севере столицы произошло ДТП. На Дмитровском шоссе, у дома 110, столкнулись 3 автомобиля: 2 отечественных автомобиля "Лада" и "Volkswagen Polo". По одной из версий, все автомобили двигались по Дмитровскому шоссе в сторону области. На перекрёстке с Лобненской улицей водитель автомобиля "Лада" поздно вспомнил, что он хочет повернуть налево и начал совершать поворот. В ту же секунду сзади в него врезался автомобиль "Лада Самара". От удара в заднюю часть первый автомобиль развернуло. Из-за несоблюдения дистанции в автомобиль "Лада" врезался автомобиль "Volkswagen". В результате ДТП никто не пострадал. Образовалась большая пробка. Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС начали делать замеры.

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