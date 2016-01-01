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Главная  /  Репортажи  /  Кусок потолка упал в квартире жилого дома в Уфе

Кусок потолка упал в квартире жилого дома в Уфе

Автор:
Макс Маркус
Дата публикации:
16:07
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Рухнул потолок в квартире жилого дома на улице Суворова в Уфе. Пострадавших нет.

  • 8
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