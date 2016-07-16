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На площади Европы приводят в порядок фонтан "Похищение Европы"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
14:36
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Коммунальные службы приводят в порядок после зимы площадь Европы и фонтан "Похищение Европы".

  • 16
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