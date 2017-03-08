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Главная  /  Репортажи  /  Детские площадки завалены снегом в городе Соликамск Пермского края

Детские площадки завалены снегом в городе Соликамск Пермского края

Автор:
leha3
Дата публикации:
16:15
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Коммунальные службы не желают содержать детские площадки и убирать на них снег.

  • 5
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Комментарии (0)

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