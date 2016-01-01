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На Дубнинской улице столкнулись 2 автомобиля

Автор:
Max_019
Дата публикации:
15:04
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13 марта на севере столицы произошло ДТП. На Дубнинской улице, напротив дома 83, столкнулись 2 автомобиля: "Infiniti QX4" и "ГАЗель". Как пояснили очевидцы, автомобиль "Infiniti" двигался по Дубнинской улице в сторону центра. У дома 83 автомобиль "Infiniti" подрезал другой автомобиль. Уходя от удара водитель внедорожника вывернул руль вправо и врезался в припаркованный у тротуара автомобиль "ГАЗель". Удар пришёлся в заднюю часть фургона. После удара внедорожник отбросило в сторону и он встал поперёк дороги. В результате ДТП никто не пострадал. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС. Они и установят все обстоятельства аварии.

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