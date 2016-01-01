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Сильный буран обрушился на город Лянтор в ХМАО

Автор:
businka8786
Дата публикации:
16:41
  • 14
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После сильного потепления неожиданно налетел буран в городе Лянтор в ХМАО.

  • 14
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