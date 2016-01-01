Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В подмосковном Щитниково на Щёлковском шоссе произошёл пожар: пострадал 1 человек

В подмосковном Щитниково на Щёлковском шоссе произошёл пожар: пострадал 1 человек

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:14
  • 163
  • 0

Сгорел жилой деревянный дом и несколько построек на его территории. Также от огня пострадал строящийся рядом дом. Очевидцы рассказали о молодом человеке, который выбежал из горящего здания, он был в крови и ожогах. До приезда Скорой помощи пострадавший лежал на дороге, из-за чего автомобилисты оставляли значки на Яндекс.карте, что сбили человека. Пострадавшему при пожаре оказана медицинская помощь прибывшими врачами на место происшествия. На видео Мушкина Валентина Николаевна - жительница дома, рядом с которым произошёл пожар.

  • 163
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

76 0
16:38 | Artem_077
В мкр Щитниково сгорел жилой дом и несколько построек: пострадал 1 человек
183 1
09.03 22:53 | denis947
В квартире на юго-востоке Москвы произошел пожар
21 0
12.03 00:16 | Uwis
Новая платформа для аэроэкспрессов в аэропорту Домодедово
143 1
10.03 19:38 | denis947
На Каширском шоссе под Москвой иномарка влетела в грузовик. Последствия аварии
38 0
14.02 23:52 | Денис Гребенник
В подмосковной Балашихе ветер срывает крыши