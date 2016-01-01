В подмосковном Щитниково на Щёлковском шоссе произошёл пожар: пострадал 1 человек

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Сгорел жилой деревянный дом и несколько построек на его территории. Также от огня пострадал строящийся рядом дом. Очевидцы рассказали о молодом человеке, который выбежал из горящего здания, он был в крови и ожогах. До приезда Скорой помощи пострадавший лежал на дороге, из-за чего автомобилисты оставляли значки на Яндекс.карте, что сбили человека. Пострадавшему при пожаре оказана медицинская помощь прибывшими врачами на место происшествия. На видео Мушкина Валентина Николаевна - жительница дома, рядом с которым произошёл пожар.