23-я международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынка в Москве

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 18:49

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В Экспоцентре на Красной Пресне начала свою работу международная выставка "Современное хлебопечение-2017". На выставке можно увидеть современное оборудование для пекарен и хлебозаводов, кондитерских. Можно посетить мастер-классы. Также на выставке были представлены конкурсные работы студентов, которые создавали свои шедевры из муки и карамели. Выставка продлится до 16 марта 2017 года.