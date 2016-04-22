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23-я международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынка в Москве

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:49
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В Экспоцентре на Красной Пресне начала свою работу международная выставка "Современное хлебопечение-2017". На выставке можно увидеть современное оборудование для пекарен и хлебозаводов, кондитерских. Можно посетить мастер-классы. Также на выставке были представлены конкурсные работы студентов, которые создавали свои шедевры из муки и карамели. Выставка продлится до 16 марта 2017 года.

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