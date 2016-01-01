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Подготовка к весеннему сезону фонарей на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
18:49
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На Манежной площади городские службы готовят уличные фонари к весеннему сезону, обновляя краску после зимнего сезона.

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