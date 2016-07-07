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В Махачкале машины свалились в водоканал

Автор:
magomed007
Дата публикации:
13.03 22:26
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В Махачкале с интервалом в несколько часов машины свалились в городской водоканал - Канал Октябрьской революции. Это главная водная артерия города, он открыт для доступа круглые сутки, а рядом всего в нескольких сантиметрах проезжая часть без ограждений, застраиваются жилые дома. Пострадавших в обоих случаях нет (потому что в машинах находились только сами водители). Но такого рода случаи участились.

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