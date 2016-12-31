Перевёрнутый знак в проезде Серебрякова в Москве

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С необычным проблемой столкнулись автомобилисты на северо-востоке столицы. В проезде Серебрякова, при движении в сторону Берёзовой аллеи, висит информационный дорожный знак. На нём указаны направления движения на различные улицы. Всё бы ничего, вот только смотрит знак... в другую сторону. Дорога возле станции метро "Ботанический сад" имеет одностороннее движение. Чем руководствовались сотрудники ЦОДД, которые вешали знак - не ясно. Знак не развернуло ветром. Закреплён он достаточно крепко.