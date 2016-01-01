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На станции метро "Савеловская" нашли бесхозный предмет

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:21
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В 20:00 На платформе станции метро "Савеловская" нашли бесхозный предмет. На место прибыли кинологи с собакой и сотрудники МЧС.

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