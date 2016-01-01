На станции метро "Савеловская" нашли бесхозный предмет

Автор: Sargo Дата публикации: 20:21

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В 20:00 На платформе станции метро "Савеловская" нашли бесхозный предмет. На место прибыли кинологи с собакой и сотрудники МЧС.