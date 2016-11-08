Карта-обманщица на остановке возле станции метро "Отрадное"

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Ещё одна головоломка поджидает уже пассажиров общественного транспорта у станции метро "Отрадное" на северо-востоке столицы. На остановке рядом с кинотеатром "Байконур" размещена карта местности... с противоположного конца города - станции метро "Юго-Западная". Пассажиры, которые впервые оказались в районе Отрадное, с большим любопытством вглядываются в карту, чтобы понять, а где они на самом деле-то. Как произошла такая чудовищная ошибка - загадка.