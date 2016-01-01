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Авария на Калужском шоссе в ТиНАО Москвы

Автор:
CKFDZY
Дата публикации:
13.03 22:21
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Авария на 42-м км. Калужского шоссе в Новой Москве. Столкновение ВАЗ и БМВ.

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