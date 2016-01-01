На канале "Россия 24" стартовал проект проверки дорог страны "Маршрут построен"
- Автор:
- MR_Denis
- Дата публикации:
- 21:00
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- 24
Каждую весну вместе со снегом в России тает и асфальт. Шутка, ходящая в народе, - юмор лишь отчасти. Ямы на трассах и дорогах местного значения - головная боль автомобилистов и бездонная статья региональных бюджетов. Канал "Россия 24" запустил новый масштабный проект по проверке автомобильных дорог страны.
Корреспонденты канала отправились в поездку по стране. В рамках нового масштабного проекта они проверят качество автомобильных дорог и выберут из них самую лучшую и самую худшую. Но главная задача, конечно, не в этом. Цель проекта - искоренить беду, веками преследующую россиян, - плохие дороги.
О состоянии дорог в Ростове-на-Дону рассказал местный житель и наш мобильный репортер Вагаршак Тер-Арутюнян.
Вы также можете снять дороги в своем населенном пункте и рассказать о их состоянии. Мы покажем это на всю страну!
- 24
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