На канале "Россия 24" стартовал проект проверки дорог страны "Маршрут построен"

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Каждую весну вместе со снегом в России тает и асфальт. Шутка, ходящая в народе, - юмор лишь отчасти. Ямы на трассах и дорогах местного значения - головная боль автомобилистов и бездонная статья региональных бюджетов. Канал "Россия 24" запустил новый масштабный проект по проверке автомобильных дорог страны.

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/180487