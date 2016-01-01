Онлайн гид по Челябинску от нашего Мобильного репортёра

Автор: Александр Ильченко Дата публикации: 13.03 22:13

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Другой Челябинск, пойдём покажу! Вся планета знает Челябинск, как суровый город. Здесь пару лет назад упал метеорит, который на самом деле твердый газ, а может жидкий лёд... до сих пор бытует разное мнение. А ещё мир думает, что в Челябинске водится чупокабра, а все без исключения мужики носят красные труселя. Вот такая информация ждёт любого, кто в поисковике напишет: ЧЕЛЯБИНСК. Однако, если присмотреться и пройтись по улицам нашего неприветливого, холодного и неуютного, на первый взгляд, города, можно открыть множество интересных и гостеприимных мест. Чем и озадачились авторы видео Александр Ильченко и Наталья Борисова, они решили создать не просто красивый ролик о любимом городе, они сделали своеобразный путеводитель по Челябинску. Оказывается, Танкоград - это удивительно взаимный город, если ты хочешь увидеть смог, горы снега на проезжей части и отсутствие единого архитектурного стиля, так и будет. Но если ты пройдёшь по тем же улицам в поисках завораживающего, ты влюбишься в Челябинск. Например, в нашем городе красивые леса, карьеры и озера, где всегда можно уединиться и отдохнуть от суеты шумного мегаполиса. И, между прочим, в каждом районе есть свой парк, церковь, множество памятников, музеев и дворцов культуры. Челябинск - это город возможностей, город, где есть всё для хорошей жизни, остается только выбрать, что ты хочешь видеть, его красоту или суровость...