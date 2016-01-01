Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Москву продолжают отмывать и очищать от грязи и пыли

Москву продолжают отмывать и очищать от грязи и пыли

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:09
  • 4
  • 0

Коммунальные службы продолжают отмывать и очищать Москву от грязи и пыли.

  • 4
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
22:04 | Uwis
Очередной теплый весенний день порадовал москвичей и гостей столицы
22 0
16:07 | Макс Маркус
Кусок потолка упал в квартире жилого дома в Уфе
18 0
14:36 | Uwis
На площади Европы приводят в порядок фонтан "Похищение Европы"
38 0
12.03 19:01 | tim777
В столице продолжается генеральная уборка улиц и площадей