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На северо-востоке Москвы отчетливо видно полнолуние

Автор:
Sargo
Дата публикации:
13.03 23:00
  • 24
  • 1

Полнолуние в Москве.

  • 24
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    13.03 23:53
    Полнолуние было вчера в 17.55, сейчас луна уже на убыль идёт.
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