Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

В Исторический музей в Москве выстроились большая очередь

В Аптекарском огороде найден Ждун

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Парке Победы уже можно вязть напрокат велосипеды и детские автомобили

В Парке Победы уже можно вязть напрокат велосипеды и детские автомобили

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13.03 23:50
  • 7
  • 0

Благодаря установившейся теплой погоде в Парке Победы уже заработал прокат велосипедов и детских автомобилей.

  • 7
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

19 0
13.03 23:15 | Sargo
На северо-восток Москвы опустилась легкая туманная дымка
27 0
13.03 22:04 | Uwis
Очередной теплый весенний день порадовал москвичей и гостей столицы
85 2
23.11.2016 19:32 | Uwis
В районе "Богородское" открылся бесплатный каток с искусственным льдом