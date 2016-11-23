В Парке Победы уже можно вязть напрокат велосипеды и детские автомобили

Автор: Uwis Дата публикации: 13.03 23:50

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Благодаря установившейся теплой погоде в Парке Победы уже заработал прокат велосипедов и детских автомобилей.