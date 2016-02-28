Ледокол "Новороссийск" и экстремальный спорт в городе Кандалакше Мурманской области
- Автор:
- polufin
- Дата публикации:
- 01:17
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Ледокол "Новороссийск" обслуживает наш торговый порт в Кандалакше - пробивает лёд для грузовых судов. Несколько дней он стоял на рейде напротив города. Мы решили воспользоваться таким гостем, накопали трамплин неподалёку и сняли видео с прыжками на сноуборде на его фоне. В качестве каскадера - известный в нашей области сноубордист Елисей Соколовский.
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