Пара красных уток уже неделю радует посетителей "Аптекарского огорода"

Автор: Uwis Дата публикации: 01:27

9

9 0

Красные утки уже неделю радуют посетителей "Аптекарского огорода": эта пара прилетает сюда уже много лет подряд, чтобы вырастить свое потомство. Огари гнездятся на крышах зданий рядом с садом — в Грохольском и Протопоповском переулках, на проспекте Мира. В мае вылупившиеся птенцы безбоязненно прыгают с большой высоты и следуют за мамой к близлежащему водоёму в «Аптекарском огороде». Появление уток в саду в начале марта — признак наступления настоящей весны!