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Пара красных уток уже неделю радует посетителей "Аптекарского огорода"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
01:27
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Красные утки уже неделю радуют посетителей "Аптекарского огорода": эта пара прилетает сюда уже много лет подряд, чтобы вырастить свое потомство. Огари гнездятся на крышах зданий рядом с садом — в Грохольском и Протопоповском переулках, на проспекте Мира. В мае вылупившиеся птенцы безбоязненно прыгают с большой высоты и следуют за мамой к близлежащему водоёму в «Аптекарском огороде». Появление уток в саду в начале марта — признак наступления настоящей весны!

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