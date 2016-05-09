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Сильный снегопад обрушился на Канаду

Автор:
Denchik182
Дата публикации:
09:26
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Сильный снегопад обрушился в Канаде. Дороги замело снегом, ухудшилась видимость.

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