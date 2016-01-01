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Крупный пожар в Щелковском районе в районе поселка Биокомбинат

Автор:
Константин Сова
Дата публикации:
07:41
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Крупный пожар в Щелковском районе Подмосковья. В поселке Биокомбинат загорелся склад. Площадь пожара 3900 кв. метров.

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