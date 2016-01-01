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Главная  /  Репортажи  /  У станции МЦК "Окружная" открылся второй выход

У станции МЦК "Окружная" открылся второй выход

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:43
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Хорошая новость для жителей Бескудниковского района столицы, кто пользуется станцией "Окружная" на Московском центральном кольце. Здесь открыли долгожданный второй выход - на Сигнальный проезд. Станция "Окружная" была открыта для пассажиров 10 сентября 2016 года. Правда, был лишь один выход в город - на улицу Станционная - к одноимённой платформе Савёловского направления МЖД. Для тех, кому надо было попасть в сторону Сигнального проезда, необходимо было идти в обход - это около 500 м. Теперь же в обход ходить не придётся - есть прямой выход. Возле перехода установлены дорожные знаки "Пешеходный переход". Разметку нанесут, когда потеплеет. Автомобилистам стоит быть внимательными. Не все ещё привыкли, что на дороге в этом месте может оказаться пешеход.

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