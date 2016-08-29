Проект "Час спорта" в Нижневартовске

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Проект "ЧАС СПОРТА" реализуем с 2011 года в Нижневартовске. Наша общая кричалка: "Кто Чемпион? - ответ "Я Чемпион!!!" В рамках проекта провели: - Физкультурно-оздоровительные акции "Час спорта"- 240 акций. - Утренний бодрячОк! - 60 акций. - "Турнир по подтягиваниям в Нижневартовске!" - 3 Турнира - Турнир по street workout "Югорский силач" - 2 Турнира - 9 мая Акция "Рекорд победы" - 4 акции - Турнир по футболу "Коробка" - 1 - Фестиваль "ФестЗОЖигай" - 1 - Проводили тренинги по ЗОЖ на Форуме молодежи "УТРО 2015" в Тюмени - Организовали работу спортивных площадок на Форуме молодежи "УТРО 2016" в Нефтеюганске Приняли участие в качестве спортивных волонтеров: - XXVII Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани - XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 2014 - XVIII СУРДЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ 2015 в Ханты-Мансийске Так же в течении 3 лет активно поддерживаем волейбольную команду ВК "Югра-Самотлор" на домашних играх. Множество других мероприятий которые мы проводим, в которых участвуем или помогаем организовывать. Для нас важно сделать спорт доступным и интересным.