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Граффити мальчика с соколом появилось возле входа на станцию "Третьяковская"

Автор:
tim777
Дата публикации:
09:20
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Два новых тематических граффити украсили стену у входа на станцию метро «Китай-город» и вентиляционную шахту на станции «Третьяковская». По данным пресс-службы Московского метрополитена, рисунки подготовлены Русским географическим обществом при поддержке Московского метрополитена. - Основой граффити на «Третьяковской» стала работа «Маленький варг», победившая в фотоконкурсе «Самая красивая страна» в номинации «Народы России». Это изображение мальчика и его верного друга - прирученного сокола-сапсана. Снимок был сделан на Тазовском полуострове, - уточнили в пресс-службе. В свою очередь, граффити на «Китай – городе» был создан по мотивам фотографии песца, которого запечатлели во время прыжка на острове Врангеля.

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