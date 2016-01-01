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Экскаватор опрокинулся на стройке в Санкт-Петербурге

Автор:
piterjet
Дата публикации:
09:33
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На стройплощадке в Санкт-Петербурге опрокинулся экскаватор. Пострадавших в результате ЧП нет.

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