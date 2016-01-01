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Весна в Иркутске

Автор:
walder78
Дата публикации:
10:26
  • 11
  • 1

Полным ходом идет весна по Иркутску, все кругом тает, лужи образуют целые моря на некоторых участках дороги.

  • 11
  • 1

Комментарии (1)

  • walder78
    10:36
    погода и дороги Иркутска здесь: https://www.youtube.com/channel/UClg8MVPJQZxlIL6frzPfCrQ
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