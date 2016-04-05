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Некачественную бутилированную воду разливают в Якутске

Автор:
nuarov
Дата публикации:
11:47
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Цех по розливу питьевой бутилированной воды в г. Якутск. Часть процесса осуществляется в антисанитарных условиях.

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