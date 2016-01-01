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С 4 марта на реконструкцию закрыта часть платформы станции метро «Пионерская»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:50
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В рамках масштабных ремонтных работ, проводимых на станциях и сопутствующей инфраструктуре Филёвской линии, с 4 марта 2017 года закрылась на реконструкцию платформа станции «Пионерская» при следовании из центра. Пассажирам, совершающим свои поездки из центра города, необходимо проехать на одну станцию дальше, до «Кунцевской», и вернуться на «Пионерскую» на поезде, следующем в центр. Планируется, что закрытая платформа станет вновь доступна для пассажиров до начала летних перевозок.

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